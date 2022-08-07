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Первый покинувший порт Одессы сухогруз с украинским зерном изменил курс

Сухогруз «Разони» с украинским зерном для Ливана, первым вышедший из Одессы, сменил курс

Фото: Shutterstock

Сухогруз «Разони» с украинским зерном, который вышел из порта Одессы первым, внезапно изменил курс. Об этом в воскресенье, 7 августа, со ссылкой на министра транспорта Ливана Али Хамия сообщает РИА Новости.

По данным Минтранса Ливана, на борту вышедшего 1 августа из украинского порта сухогруза находятся 26 тонн кукурузы, которую должны были доставить в порт Триполи. Однако данные указывают на то, что судно ожидает указаний об определении нового пункта назначения.

Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

«Разони» стал первым судном, вышедшим из украинского порта в рамках достигнутого соглашения. 5 августа сообщалось, что еще три иностранных сухогруза, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

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Владимир Седов
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