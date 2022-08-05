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Три заблокированных в Одессе и Черноморске сухогруза покинули украинские порты

Минобороны: три заблокированных в Одессе и Черноморске сухогруза покинули украинские порты

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Три иностранных сухогруза, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Его цитирует ТАСС

«В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 5 августа 2022 года осуществлен выход сухогрузов», — рассказал он.

Речь идет о турецких судах Navy Star и Polarnet и о болгарском судне Rojen, перевозивших кукурузу.

1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони».

Соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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Марина Совина
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