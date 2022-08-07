Трамп сравнил Байдена с пятью худшими президентами США

Трамп заявил, что Байден нанес больше вреда США, чем пять худших американских президентов

Американский лидер Джо Байден и его администрация нанесли США больше вреда, чем это могли бы сделать пять худших президентов в истории страны, заявил бывший глава государства Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Он сравнил Байдена с пятью худшими президентами США. «Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда, сколько Байден за два года», — уточнил он.

По мнению Трампа, политика Байдена лишила США «энергетического доминирования». Он также указал на рекордные темпы роста инфляции и рецессию.

Ранее Трамп заявил, что рейтинг американского лидера Джо Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно.