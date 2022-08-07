Тайвань объявил о возобновлении авиасообщения и судоходства

Минтранс Тайваня объявил о возобновлении авиасообщения и судоходства

Тайвань возобновил авиасообщение и судоходство, которые ранее были ограничены из-за действий Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства транспорта и связи республики.

В ведомстве отметили, что уведомления Китая о военных действиях истекли, однако и корабли, и самолеты пока что будут обходить временно опасные зоны. Постепенно будут возобновляться и транзитные рейсы, но власти продолжат следить за обстановкой.

Из-за военных учений неподалеку от острова международные рейсы с использованием воздушного пространства Тайваня меняли маршруты или отменялись. Что касается судоходства, то больше всего ограничения затронули порты Гаосюн, Килунг и Тайбэй.

Ранее в августе стало известно, что Пекин остановил военное сотрудничество с США. Причиной для подобных мер стало решение Вашингтона о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против спикера и ее родственников.

Кроме того, КНР начала около Тайваня военные учения со стрельбами. Не менее 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений совершили заход в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня.