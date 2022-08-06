На Тайване заметили десятки военных самолетов КНР

Оборонное ведомство Тайваня заявило о приближении не менее 20 военных самолетов КНР

Не менее 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений совершили заход в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом заявили представители оборонного ведомства острова, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что в операции были замечены десять истребителей Су-30, по четыре J-16 («Цзянь-16») и J-11, самолет радиоэлектронной разведки Y-8 («Юнь-8») и воздушный заправщик Y-20 («Юнь-20»).

Все самолеты КНР, как утверждается, пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива. Военные в ответ на это распространяли на острове предупреждения по радио и развернули зенитные ракетные комплексы.

4 августа НОАК приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Это произошло сразу после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о несоразмерности визита Пелоси и военных маневров Китая.

5 августа стало известно, что Пекин остановил военное сотрудничество с США. Причиной для подобных мер стало решение Вашингтона о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против спикера и ее родственников.

