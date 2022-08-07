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Уничтожение танков ВСУ артиллеристами в ЛНР попало на видео

«Военный обозреватель»: уничтожение украинских танков артиллеристами в ЛНР попало на видео
СюжетМинобороны:

Уничтожение трех танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) военными 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР) попало на видео. Запись публикует «Военный обозреватель».

В ролике, снятом разведывательным беспилотником, показано уничтожение трех украинских танков, которые были замаскированы вблизи частного дома. Машины были спрятаны рядом с деревьями. Уточняется, что район расположения боевых машин неизвестен.

Как сообщается, российский беспилотник выявил цель и передал ее координаты. После этого артиллеристы ЛНР открыли по танкам огонь. Удар был нанесен точно. Боевые машины сначала начали гореть, а потом взорвались.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинский арсенал с боеприпасами был уничтожен вблизи Вознесенска в Николаевской области. В этом месте хранилось более 45 тысяч тонн боеприпасов, которые были недавно поставлены ВСУ странами НАТО.

Помимо этого, как отмечается, российские средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в Донецкой народной республике (ДНР) и под Харьковом. Перехвачен также один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) в районе Каменки в Харьковской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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