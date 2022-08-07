Стало известно о росте числа жертв израильских ударов по сектору Газа

Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших в результате ударов Израиля выросло до 41

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 41. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил Минздрав анклава, передает РИА Новости.

Как стало известно, среди жертв израильских атак оказались 15 детей и четыре женщины. До этого сообщалось о 29 погибших и 253 раненых.

Ранее 7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа. Также утверждалось, что Израиль согласился на перемирие.

Предполагалось, что режим прекращения огня начнет действовать с восьми вечера по местному времени (совпадает с московским). Однако позже стало известно, что перемирие было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» «(признана террористической и запрещена в России)» предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.