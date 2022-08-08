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Ведущий прогноза погоды прервал прямой эфир из-за неожиданного открытия

Метеоролог ABC Дютра узнал, что у него сенсорный экран, и прервал эфир, чтобы поиграть

Ведущий прогноза погоды на американском телеканале ABC Грег Дютра (Greg Dutra) сделал для себя неожиданное открытие во время съемок выпуска. Метеоролог узнал, что экран, на котором демонстрируют температуру в разных городах, сенсорный, и прервал прямой эфир, чтобы поиграть с ним. Соответствующее видео было опубликовано на сайте ABC Chicago.

В ролике Дютра рассказывал о погоде в американских городах и случайно задел экран. Заметив, что изображение после его касания передвинулось, метеоролог сильно удивился. «О, я передвинул карту. Я не знал, что я могу так делать! Быть не может!» — воскликнул он. После этого в кадр вошел другой ведущий ABC Террел Браун (Terrell Brown) и прикоснулся к экрану.

Убедившись, что экран действительно реагирует на прикосновения, Дютра начал играть с ним, увеличивая и отдаляя изображение. «О, боже, это прекрасный день», — добавил синоптик.

Позднее в своем Twitter-аккаунте Дютра пошутил, что к такому его не готовили. «Я сошел с ума, когда в прямом эфире узнал, что мой экран сенсорный», — написал он.

Ранее сообщалось о том, что ведущий программы новостей телеканала «Би-би-си» Шон Лэй (Shaun Ley) рассмешил зрителей в прямом эфире. Журналист пытался подавить желание чихнуть, чем позабавил тех, кто смотрел эфир.

Евгения Наумова
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