Ведущий «Би-би-си» захотел чихнуть в прямом эфире и рассмешил зрителей

Ведущий «Би-би-си» Шон Лэй захотел чихнуть в эфире программы новостей и рассмешил зрителей

Ведущий программы новостей телеканала «Би-би-си» Шон Лэй (Shaun Ley) захотел чихнуть в прямом эфире, но сумел сдержаться, чем рассмешил зрителей. Соответствующий фрагмент опубликовал в Twitter телевизионный критик Scott Bryan (Скотт Брайан).

Журналист сначала пытался подавить желание чихнуть. Однако позже он был вынужден прервал свою речь, и заранее попросил прощения у зрителей. Лэй собирался чихнуть и прикрыл рот ладонью, но в итоге так и не смог сделать это. «Думаю, мне это сошло с рук», — отшутился ведущий.

«Это самая британская вещь, которую я когда-либо видел», — прокомментировал телекритик отрывок новостного сюжета ведущего «Би-би-си». В комментариях под его твитом многие отметили, что журналист не раз отличался забавным поведением в эфире. Один из пользователей поделился роликом, смонтированным из нескольких фрагментов разных выпусков новостей, в которых ведущий все же не смог сдержать порыв чихнуть в эфире.

«Лэй — один из моих самых любимых журналист на "Би-би-си"», — написал один из юзеров. «Я не могу перестать смеяться», «Это не первое его родео. Шон просто тренировался в этот момент», — добавили другие пользователи.

Ранее телекритик Скотт Брайан опубликовал отрывок новостной передачи «Час новостей с Марком Остином» на канале Sky News с участием журналиста Сэма Коутса (Sam Coates), которому в прямом эфире помешал кот. Коутс отодвинул питомца, однако в финале сюжета животное попало в кадр.