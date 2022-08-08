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Показана серьезная опасность COVID-19 для мозга

Ageing Research Reviews: коронавирус способен вызвать инсульт и кровоизлияния в мозг

Фото: Omar Younis / Reuters

Специалисты Хьюстонской методистской больницы показали, что COVID-19 может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные и необратимые неврологические последствия. Согласно результатам, опубликованным в журнале Ageing Research Reviews, коронавирусная инфекция способна увеличить вероятность инсультов, кровоизлияний и других опасных нарушений.

Исследователи провели обзорный анализ работ, посвященных влиянию SARS-CoV-2 на мозг, чтобы оценить вероятность различных хронических невропатологических состояния у пожилых людей и коморбидных пациентов, у которых одновременно наблюдается несколько длительных заболеваний.

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Микрокровоизлияния часто выявляются у людей, страдающих хроническим стрессом , депрессивными расстройствами, диабетом и возрастными сопутствующими заболеваниями. COVID-19 способен усугублять повреждение ДНК в пораженных клетках головного мозга, что приводит к старению нейронов и активирует механизмы гибели клеток. Это, в конечном итоге, влияет на микроструктуру сосудов и кровеносную сеть в центральной нервной системе. Нечто похожее развивается у пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, у которых наблюдается прогрессирующая деменция, а также серьезные когнитивные нарушения.

20-30 процентов пациентов с COVID-19 сообщают о «мозговом тумане», при котором люди страдают от таких симптомов, как потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, забывание повседневных действий, трудности с выбором правильных слов, увеличение длительности выполнения различных задач, дезориентированные мыслительные процессы и эмоциональное оцепенение.

Более серьезные долгосрочные последствия включают предрасположенность к болезни Альцгеймера, Паркинсона и родственным нейродегенеративным заболеваниям, а также сердечно-сосудистые расстройства из-за внутренних кровотечений и поражения тех частей мозга, что регулируют дыхание.

Авторы также предлагают различные стратегии для улучшения некоторых долгосрочных психоневрологических и нейродегенеративных состояний, в том числе использование «нанозимов» — имитирующих природные ферменты наночастиц — в сочетании с различными одобренными препаратами.

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Леонид Немов
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