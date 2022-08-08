Суд арестовал россиянина за убийство родителей-пенсионеров

Суд поместил в СИЗО 35-летнего мужчину за убийство родителей-пенсионеров в Балашихе

В Московской области суд арестовал 35-летнего мужчину за убийство родителей-пенсионеров, проживавших в Балашихе. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Он будет находится в СИЗО один месяц и 28 дней.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ, уточняет «Ленте.ру» официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Сына пенсионеров задержали ранее 8 августа. На допросе он сознался в расправе и назвал мотивом преступления накопившиеся семейные разногласия. Он убил родителей во время ссоры, а затем отрезал матери фаланги пальцев, чтобы следователи на смогли установить его причастность к преступлению по остаткам биоматериала под ногтями.

4 августа сосед супружеской пары вызвал полицейских, так как почувствовал неприятный запах из квартиры погибших. Он также заметил большое количество насекомых на их окне. Оперативники взломали квартиру в присутствии сына хозяев и обнаружили там два трупа. Пенсионерку убили в ванной, с ее пальцев также срезали ногти. Ее мужа ударили ножом в шею.

