Россиянин убил родителей из-за семейных разногласий

СКР задержал 35-летнего мужчину за убийство родителей в Балашихе, он сознался в расправе

Правоохранительные органы задержали 35-летнего мужчину за убийство родителей-пенсионеров, проживавших в Балашихе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

На допросе задержанный сознался в расправе и назвал мотивом преступления накопившиеся семейные разногласия. Ему предъявлено обвинение в двойном убийстве. Следователь намерен ходатайствовать об аресте мужчины.

5 августа сообщалось об обнаружении в квартире в Балашихе пожилых супругов в возрасте 61 и 66 лет с колото-резаными ранами. Их сын, работающий менеджером, убил родителей во время ссоры, а затем отрезал матери фаланги пальцев, чтобы следователи на смогли установить его причастность к преступлению по остаткам биоматериала под ногтями, уточнил «МК».