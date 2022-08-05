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Супружескую пару российских пенсионеров нашли убитыми в квартире

В Балашихе пенсионерку со срезанными ногтями и ее супруга нашли убитыми в квартире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Балашихе правоохранители нашли убитыми 61-летнего и 66-летнюю пенсионеров в квартире. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 4 августа сосед супружеской пары вызвал полицейских, так как почувствовал неприятный запах из квартиры погибших. Он также заметил большое количество насекомых на их окне.

Оперативники взломали квартиру в присутствии сына хозяев и обнаружили там два трупа. Пенсионерку убили в ванной, с ее пальцев также срезали ногти. Мужчину ударили ножом в шею. Следствие считает, что убийца искал что-то в квартире, так как вещи были раскиданы.

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Екатерина Власова
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