Бывшего замглавы района Челябинской области осудят за взятку

Суд рассмотрит дело экс-замглавы района Челябинской области о взятке в 800 тысяч рублей

В Челябинской области суд рассмотрит дело бывшего заместителя главы Ашинского района, обвиняемого в коррупции. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» сообщает регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2018 году мужчина за вознаграждение помог компании в беспрепятственной приемке работ по строительству очистных сооружений, которые были выполнены некачественно. За это он получил 800 тысяч рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Экс-замглавы задержали в феврале 2022 года и суд арестовал его до 12 апреля.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы Вадима Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей.