Суд отказался смягчать меру пресечения экс-замглавы района Челябинской области

В Челябинской области суд отказался смягчить меру пресечения и отпустить под домашний арест бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

По данным издания, Чистяков останется в СИЗО до 12 апреля.

Его задержали в феврале 2022 года и обвинили в получении крупной взятки от представителя компании «Управление механизированных работ» за беспрепятственную приемку работ по строительству очистных сооружений в поселке Кропачево.

Ранее сообщалось, что на Кубани Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении начальника антикоррупционного отдела МВД по Калининскому району. В ноябре 2021 года он вместе с еще одним полицейским предложил знакомому инсценировать взятку, передав 15 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов.