Теннисист Даниил Медведев упрочил лидерство в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев упрочил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

За победу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе спортсмен получил 250 баллов, а идущий вторым немец Александр Зверев с момента прошлой публикации рейтинга потерял 90 очков. На третьей строчке расположился испанец Рафаэль Надаль.

Россиянин Андрей Рублев остался на восьмой строчке рейтинга ATP, его соотечественник Карен Хачанов потерял четыре позиции и находится на 28-м месте. Еще один представитель России — Аслан Карацев — опустился на две строчки и занимает 38-е место.

4 августа Медведев в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе обыграл австралийца Ринки Хиджикату. Эта победа стала 250-й в карьере россиянина.