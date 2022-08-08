Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
Сегодня
18:00 (Мск)
Рубин
Первая лига|4-й тур
Дженоа
Сегодня
18:45 (Мск)
Беневенто
Кубок Италии|1-й раунд
Модена
Сегодня
19:00 (Мск)
Сассуоло
Кубок Италии|1-й раунд
Балтика
Сегодня
20:00 (Мск)
Арсенал
Первая лига|4-й тур
Спорт

Медведев упрочил лидерство в рейтинге ATP

Теннисист Даниил Медведев упрочил лидерство в рейтинге ATP

Фото: Carlos Perez Gallardo / Reuters

Россиянин Даниил Медведев упрочил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

За победу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе спортсмен получил 250 баллов, а идущий вторым немец Александр Зверев с момента прошлой публикации рейтинга потерял 90 очков. На третьей строчке расположился испанец Рафаэль Надаль.

Россиянин Андрей Рублев остался на восьмой строчке рейтинга ATP, его соотечественник Карен Хачанов потерял четыре позиции и находится на 28-м месте. Еще один представитель России — Аслан Карацев — опустился на две строчки и занимает 38-е место.

4 августа Медведев в матче второго круга турнира в Лос-Кабосе обыграл австралийца Ринки Хиджикату. Эта победа стала 250-й в карьере россиянина.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался об условиях России в ходе спецоперации
Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Медведев порассуждал о «небритом парне в зеленой футболке из Киева»
Москвичам назвали срок окончания дождей
В Турции объяснили решение торговать с Россией в рублях и лирах
Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу
Медведев обвинил США в подготовке грузинского конфликта
На российской трассе произошло смертельное ДТП с самосвалом
Блинкену предрекли провал африканского турне из-за Лаврова
Отец успел среагировать и спас ребенка от гибели под колесами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.