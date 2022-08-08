Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде допустили проведение референдумов на других территориях Украины

Сенатор Ковитиди допустила референдумы не только в Запорожской и Херсонской областях
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Референдумы о вхождении в состав России могут пройти не только в Запорожской и Херсонской областях, но и на других территориях Украины. Это допустила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в Telegram.

По словам сенатора, крымский опыт по интеграции региона в состав России очень востребован на остальных украинских территориях. «Думаю, Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится. Мы, несомненно, поможем нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным "забрехавшейся" украинской властью», — подчеркнула Ковитиди.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать Запорожской области поддержку в организации референдума о присоединении к России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Глава Запорожья распорядился проработать вопрос организации референдума
В Колумбии левые впервые пришли к власти
Отравившийся арбузом мужчина попал в реанимацию в Москве
Стилисты создали не требующий ухода оттенок блонда
Российский «Луч» запустят осенью
В Совфеде допустили проведение референдумов на других территориях Украины
Майк Тайсон раскритиковал сервис Hulu за кражу его биографии для сериала
Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколад «Алешка»
В СПЧ оценили мягкий приговор российскому миллиардеру за неосторожное убийство
Проживающая в США Мария Машкова рассказала о тяжелых отношениях с отцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.