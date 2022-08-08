В Совфеде допустили проведение референдумов на других территориях Украины

Сенатор Ковитиди допустила референдумы не только в Запорожской и Херсонской областях

Референдумы о вхождении в состав России могут пройти не только в Запорожской и Херсонской областях, но и на других территориях Украины. Это допустила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в Telegram.

По словам сенатора, крымский опыт по интеграции региона в состав России очень востребован на остальных украинских территориях. «Думаю, Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится. Мы, несомненно, поможем нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным "забрехавшейся" украинской властью», — подчеркнула Ковитиди.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать Запорожской области поддержку в организации референдума о присоединении к России.