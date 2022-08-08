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В ФСБ предупредили о напряженной ситуации на границе Ирана и Армении

В ФСБ заявили, что на границе Ирана и Армении сложилась напряженная обстановка

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Напряженная обстановка сложилась на границе Армении и Ирана на фоне увеличения числа попыток незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ из ближневосточной страны. Об этом Общественный канал Армении уведомили в Пограничном управлении ФСБ России в Республике Армения, сообщает ТАСС.

Комментируя распространяющиеся в СМИ публикации о КПП на участке Мегри — Агарак, представители ведомства указали, что в настоящее время фиксируются попытки незаконного ввоза таких запрещенных веществ, как гашиш, метамфетамин и героин.

Сотрудники Погрануправления ФСБ также заявили о случаях нарушения госграницы представителями экстремистских и террористических организаций. По данным ведомства, только в 2021 году на участке Мегринского погранотряда российские пограничники задержали двух боевиков с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, которые пытались незаконно пересечь границу.

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Варвара Кошечкина
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