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Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Глава МИД России Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН вместо Путина

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Вместо президента России Владимира Путина российскую делегацию на 77-й Генассамблее ООН в сентябре возглавит глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин не планирует выступать в ходе сессии. В последний раз лидер российского государства выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Помимо министра иностранных дел, в состав делегации войдут: замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по международным делам Леонид Слуцкий и Григорий Карасин, а также ряд директоров департаментов МИД России.

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Дмитрий Сотак
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