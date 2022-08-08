Полная блогерша повторила образ жены Джастина Бибера и затмила ее

Полная TikTok-блогерша Кристина повторила образ модели Хейли Бибер и восхитила подписчиков

Полная блогерша Кристина повторила образ жены Джастина Бибера, модели Хейли Бибер и затмила ее. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в облегающих топе и шортах зеленого цвета. Кроме того, она повязала вокруг бедер белую кофту и надела объемную рубашку, дополнив образ темными солнцезащитными очками, кроссовками и золотистой цепочкой на шее. «Не знаю, что меня заинтересовало в этом наряде. Возможно то, что данные предметы гардероба не сочетаются друг с другом. Однако каким-то образом Хейли удается не выглядеть странно!» — отметила юзерша.

В свою очередь зрители восхитились внешним видом девушки, заявив, что данный наряд подходит ей больше, чем Бибер. «На тебе это смотрится намного лучше!», «Ты выглядишь в миллион раз красивее, чем она! Идеально!», «Думаю, тебе очень к лицу. Впрочем, на тебе все кажется прекрасным», — прокомментировали они.

В апреле сообщалось, что блогерша Эмили Сиерра повторила модную у звезд прическу и рассмешила подписчиков. Сначала юзерша показала пример модной прически, которую она хотела сделать, прикрепив снимок девушки с двумя косичками с левой и правой стороны от лица и распущенными волосами. На последующих кадрах блогерша продемонстрировала результат собственной работы. В ролике видно, что ей не удалось повторить прическу, поэтому она и решила снять нелепый внешний вид на камеру.