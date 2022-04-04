Девушка повторила модную у звезд прическу и рассмешила подписчиков

Блогерша повторила модную у звезд прическу с косичками у лица и рассмешила подписчиков

Блогерша повторила прическу, пользующуюся популярностью среди звезд, и рассмешила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Сначала юзерша Эмили Сиерра показала пример модной прически, которую она хотела сделать, прикрепив снимок девушки с двумя косичками с левой и правой стороны от лица и распущенными волосами. На последующих кадрах блогерша продемонстрировала результат собственной работы. В ролике видно, что ей не удалось повторить прическу, поэтому она и решила снять нелепый внешний вид на камеру.

«Кто-нибудь, пожалуйста, научите меня делать милые прически с косами, потому что я абсолютно некомпетентна в этом вопросе», — подписала Сиерра пост, который стал вирусным и набрал 1,2 миллиона просмотров.

Пользователей сети развеселила публикация. «Боже, ты похожа на муравья!», «Я сейчас лопну от смеха», «Девочка, ты сделала мой день», «Эти косы теперь будут мне сниться», «Ты просто лучшая! Я бы не смогла снять себя на камеру и показать это людям», — высказывались они.

Ранее в апреле стилист поделился простыми способами придать волосам объем. Джордж Нортвуд подчеркнул, что для поддержания пышной прически необходимо каждые шесть недель посещать парикмахерскую и подстригать концы прядей. По его словам, это добавляет текстуру тонким волосам и делает их визуально объемными.