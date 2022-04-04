Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка повторила модную у звезд прическу и рассмешила подписчиков

Блогерша повторила модную у звезд прическу с косичками у лица и рассмешила подписчиков

Кадр: @emily_sierra_ / TikTok

Блогерша повторила прическу, пользующуюся популярностью среди звезд, и рассмешила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Сначала юзерша Эмили Сиерра показала пример модной прически, которую она хотела сделать, прикрепив снимок девушки с двумя косичками с левой и правой стороны от лица и распущенными волосами. На последующих кадрах блогерша продемонстрировала результат собственной работы. В ролике видно, что ей не удалось повторить прическу, поэтому она и решила снять нелепый внешний вид на камеру.

«Кто-нибудь, пожалуйста, научите меня делать милые прически с косами, потому что я абсолютно некомпетентна в этом вопросе», — подписала Сиерра пост, который стал вирусным и набрал 1,2 миллиона просмотров.

Пользователей сети развеселила публикация. «Боже, ты похожа на муравья!», «Я сейчас лопну от смеха», «Девочка, ты сделала мой день», «Эти косы теперь будут мне сниться», «Ты просто лучшая! Я бы не смогла снять себя на камеру и показать это людям», — высказывались они.

Ранее в апреле стилист поделился простыми способами придать волосам объем. Джордж Нортвуд подчеркнул, что для поддержания пышной прически необходимо каждые шесть недель посещать парикмахерскую и подстригать концы прядей. По его словам, это добавляет текстуру тонким волосам и делает их визуально объемными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Разработчики World of Tanks заявили об уходе из России и Белоруссии
Названы суммы выплат семьям погибших в упавшем с подмосковной эстакады автобусе
Бывшего кандидата на пост губернатора Приморья задержали за мошенничество
Макгрегор показал видео с тренировки и пообещал крушить головы
Пленный боец «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами
Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании
Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод»
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
Меркель вспомнила о своем решении 2008 года по Украине и НАТО
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.