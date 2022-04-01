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Стилист поделился простыми способами придать волосам объем

Звездный стилист Нортвуд отметил, что придать объем волосам можно с помощью укладки феном

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Звездный стилист и основатель одноименного лондонского салона красоты Джордж Нортвуд поделился простыми способами придать волосам объем. Его слова приводит Glamour.

Эксперт подчеркнул, что для поддержания пышной прически необходимо каждые шесть недель посещать парикмахерскую и подстригать концы прядей. По его словам, это добавляет текстуру тонким волосам и делает их объемными визуально. Обладательницам негустых локонов Нортвуд порекомендовал избегать стрижек вроде каскада. Он объяснил, что чрезмерное наслоение может сделать прическу «плоской и безжизненной», и посоветовал стричь волосы ровным срезом.

Кроме этого, стилист отметил, что добиться объема можно с помощью укладки феном. «Во время сушки используйте круглую расческу. Приподнимайте ею волосы у корней и направляйте туда горячий воздух. Так вы добьетесь мега-объема!» — заверил специалист.

Нортвуд добавил, что увеличению пышности локонов также способствует прикорневой начес. Он сказал, что такую технику необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить структуру прядей. Эксперт настаивает на покупке исключительно дорогостоящих стайлинговых средств для укладки, поскольку дешевые продукты могут не только не добавить волосам объем, но и сделать их тусклыми и безжизненными.

Ранее в марте блогерша перечислила распространенные ошибки при уходе за волосами. В первую очередь пользовательница сети Моника порекомендовала отказаться от воздействия на волосы высоких температур. По ее словам, вред структуре локонов наносит как использование утюжка, так и фена с плойкой.

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Таисия Косинцева
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