В Госдуме оценили мягкость приговора миллиардеру за неосторожное убийство

Депутат Госдумы Хинштейн направил запрос об обжаловании приговора миллиардеру Редькину

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру о необходимости обжаловать «поразительно мягкий приговор» в отношении российского миллиардера Игоря Редькина. Об этом в понедельник, 8 августа, парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

«За унесенную человеческую жизнь — Редькин всего-навсего не сможет девять месяцев посещать рестораны и массовые мероприятия», — отметил депутат.

Хинштейн удивился тому, что следователи не смогли доказать, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения, и поверили в то, что он пытался отогнать медведя, а не просто стрелял из ружья «ради забавы».

Ранее 8 августа сообщалось, что Редькин получил девять месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности. На мягкость приговора, в частности, повлияло то, что миллиардер заплатил 30 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка. Миллиардер объяснил случившееся желанием защитить людей. По его словам, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители. «Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорилось в обращении политика.