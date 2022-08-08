Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над КНР при помощи Тайваня

Минобороны Китая призвало США отбросить иллюзии о контроле над страной с помощью Тайваня

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь призвал Соединенные Штаты отказаться от иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

У Цянь подчеркнул, что КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина. Кроме того, он рекомендовал Вашингтону не следовать «все дальше и дальше по ошибочному пути».

Ранее посол Китая в США Цинь Ган призвал Вашингтон исправить последствия визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В посольстве КНР отметили, что американской стороне стоит воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, ровно как и в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.