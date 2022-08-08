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В России вырос спрос на защищенные смартфоны

«Ъ»: продажи противоударных и влагозащищенных смартфонов в России выросли почти в три раза

Фото: Shutterstock

В России вырос спрос на защищенные телефоны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Журналисты «Ъ» сослались на данные «Ситилинка», согласно которым продажи противоударных и влагозащищенных смартфонов в июне-июле выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За указанный временной промежуток продажи защищенных смартфонов в сети магазинов электроники в штуках увеличились на 300 процентов. Рост в деньгах составил 27 процентов год от году. За этот период «Ситилинк» реализовал 16,5 тысячи защищенных устройств.

По словам представителя ретейлера Павла Работенко, в летний период продажи телефонов с улучшенной защитой от ударов, влаги и пыли вырастают в среднем на 15 процентов, однако в середине 2022 года спрос оказался выше среднего. В «М.Видео-Эльдорадо» также указали на положительную динамику, но отметили, что данные аппараты остаются нишевыми и занимают менее одного процента на российском рынке смартфонов. В «Мегафоне» подтвердили данную информацию.

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«В целом спрос на защищенные модели стабилен, лидеры сегмента на российском рынке — Doogee и Blackview, они востребованы у прежних целевых аудиторий», — отметили представители «Марвел-Дистрибуции».

Специалисты отметили, что рост популярности может быть связан с тем, что потребители хотят приобрести более надежный аппарат в условиях падения доходов. Источник на рынке электроники заявил, что причиной повышенного спроса может быть отправка защищенных аппаратов добровольцам или военнослужащим на Украину.

В конце июля журналисты «Известий» заявили, что представленный в 2019 году iPhone 11 стал самым востребованным телефоном среди россиян. По брендам в лидерах оказался Samsung.

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Андрей Ставицкий
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