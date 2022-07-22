Названы самые популярные смартфоны в России

«Известия»: iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России

Представленный в 2019 году iPhone 11 стал самым востребованным телефоном среди россиян. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты обратились к данным сотовых операторов «Мегафон», МТС, Tele2 и Yota, которые регистрируют находящиеся в сети устройства. Выяснилось, что iPhone 11 назвали наиболее популярным смартфоном среди россиян — он находится на первом месте у клиентов «Мегафона», МТС и Yota. Далее в рейтинге моделей расположились Samsung Galaxy A12 и Honor 10 Lite.

По брендам в лидерах оказался Samsung. В «Мегафоне» рассказали, что телефоны данной компании находятся на руках 28,2 процента абонентов. «На протяжении всего 2022 года Samsung продолжает удерживать лидерство по общему числу устройств у абонентов», — отметили в Yota. На втором месте расположилась Xiaomi, на третьем — Apple. Ранее последнее место в тройке занимала Huawei, теперь бренд переместился на четвертое место. По словам экспертов, это вызвано тем, что китайская компания не поддерживает Google-сервисы. На пятом месте находится Realme.

«Популярность смартфонов Samsung среди россиян базируется на доверии к бренду — это единственный производитель, который дожил со времен "полифонических" кнопочных телефонов до современной эпохи и при этом продолжает выпускать смартфоны во всех ценовых сегментах», — объяснил востребованность корейской марки главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

В середине мая выяснилось, что продажи смартфонов на российском рынке в апреле снизились на 30 процентов. Тройку самых популярных брендов по продажам в штуках составили Samsung, Xiaomi и Realme.