Китайские смартфоны опередили iPhone в России

«Ъ»: российские потребители чаще покупали недорогие смартфоны в апреле

Продажи смартфонов на российском рынке в апреле снизились на 30 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили журналистам в МТС, рынок смартфонов в России сократился в апреле на 30 процентов в штуках и деньгах. В тройку самых популярных брендов по продажам в штуках вошел Realme, который получил долю 11,2 процента и потеснил Apple на четвертую позицию. На первых и вторых местах остались Samsung и Xiaomi. В «Мегафоне» подтвердили, что китайский бренд Realme занял третье место по продажам в штуках.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что в прошедшем месяце российские потребители чаще покупали недорогие смартфоны. В «Связном» сообщили, что доля Realme, который опередил iPhone, за год выросла в штуках с 4 до 11 процентов, в деньгах — с 2 до 7 процентов.

Специалисты отметили, что поставки устройств продолжаются, но не в тех объемах, что в прошлые годы. «Дистрибьюторы ведут закупки максимально аккуратно, чтобы в случае скачка курса рубля вниз и его стабилизации на этом уровне не остаться с превалирующе дорогим товаром на складе», — заявил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

Ранее представители сервиса SellCell заявили, что девайсы серии iPhone 13 оказались самыми выгодными смартфонами при перепродаже. Выяснилось, что за два месяца с момента выхода в продажу флагманы Apple обесценились всего на 16 процентов.