Доктор Мясников высмеял рекомендацию европейцам мыть только четыре места для экономии воды

Врач и телеведущий Александр Мясников высмеял рекомендацию для жителей стран Европы мыть только четыре места для экономии воды. Свое отношение к подобным призывам доктор раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, он усмехнулся, прочитав о том, что некоторые издания рекомендовали европейцам мыть только четыре места. «В СМИ все про то, как далеко на Западе дойдут в экономии газа и воды, а я вот невольно все считаю места…. Если подмышки, то как же ноги? А промежность — это одно место или два?! Или у кого как?» — пошутил доктор.

В июле призывы западных лидеров экономить воду и электроэнергию прокомментировал президент России Владимир Путин. «Позавчера мне показали картинку — в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места". И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили», — отметил глава государства. Он также назвал подобные призывы бредом.

21 апреля газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России. Издание сообщило, что с рекомендацией «реже принимать душ» выступил федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек. Кроме того, дерматолог Яэли Адлер в своем комментарии для газеты заявила, что редкое мытье полезно для кожи, поскольку приводит к размножению «необходимых для здоровья бактерий».