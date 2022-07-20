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Путин прокомментировал призывы западных лидеров экономить воду и электричество

Путин назвал сумасшествием призывы западных лидеров экономить воду и электричество
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал сумасшествием призывы западных лидеров экономить воду и электричество, чтобы уменьшить энергодоходы страны и «рассердить» его. Об этом сообщает ТАСС.

«Позавчера мне показали картинку — в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места". И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. "Экономьте воду, экономьте электроэнергию". Ну бред какой-то просто», — прокомментировал политик.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ближайшие одну или две зимы Евросоюз должен быть готов провести без российского газа. По его словам, такое решение подразумевает ряд первоочередных мер. Страны ЕС могут продлить работу своих АЭС и угольных станций. В свою очередь, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности альтернативной энергетики, которая в условиях взлетевших цен на газ впервые стала рентабельной.

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Виктория Кондратьева
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