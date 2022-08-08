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Байден не стал тревожиться из-за возможных радикальных шагов Пекина

Президент США Байден заявил, что не ждет радикальных шагов Китая в отношении Тайваня

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не ждет радикальных шагов Китая в отношении Тайваня, и не стал тревожиться по этому поводу. Его цитирует РИА Новости.

«Я не думаю, что они что-либо сделают неправильное», — начал американский лидер. Он добавил, что обеспокоен возможными шагами Пекина в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но они его не тревожат.

Ранее 8 августа сообщалось, что после масштабных учений в Тайваньском проливе власти Китая решили продолжить военные маневры в своей акватории. В связи с этим Пекин решил временно закрыть часть Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря. При этом власти Китая заявили, что будут регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

5 августа стало известно, что Пекин остановил военное сотрудничество с США. Поводом стал визит Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

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Алина Гончарова
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