Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали увеличивающий риск ядерного конфликта с США фактор

Замглавы департамента МИД Вишневецкий призвал США вывезти ядерное оружие из третьих стран

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран, поскольку этот фактор увеличивает риск ядерного конфликта. С таким призывом выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий. Его цитирует РИА Новости.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — заявил Вишневецкий на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Он подчеркнул, что НАТО открыто объявляет себя ядерным альянсом, а ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Вишневецкий отметил, что этот фактор негативно влияет на безопасность, повышает риск ядерного конфликта и тормозит разоружение.

Дипломат добавил, что партнерство США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его мнению, такое оружие висит над всем миром дамокловым мечом и угрожает уничтожить его за считанные часы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
В Эквадоре зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
Названо условие для допуска судов в украинские порты
Пленный рассказал о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс
Армия США получила новые машины целеуказания на шасси БМП
Бойца ММА Тарасова задержали
Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователей
Еще двум судам с продовольствием разрешили выйти из порта Украины
В США сочли достаточным число полученных Украиной РСЗО HIMARS
Определен топ городов с самыми перспективными холостяками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.