В России назвали увеличивающий риск ядерного конфликта с США фактор

Замглавы департамента МИД Вишневецкий призвал США вывезти ядерное оружие из третьих стран

США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран, поскольку этот фактор увеличивает риск ядерного конфликта. С таким призывом выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий. Его цитирует РИА Новости.

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — заявил Вишневецкий на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Он подчеркнул, что НАТО открыто объявляет себя ядерным альянсом, а ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Вишневецкий отметил, что этот фактор негативно влияет на безопасность, повышает риск ядерного конфликта и тормозит разоружение.

Дипломат добавил, что партнерство США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создает предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его мнению, такое оружие висит над всем миром дамокловым мечом и угрожает уничтожить его за считанные часы.

