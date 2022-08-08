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Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту ракетами HIMARS показали на видео

Журналист Руденко опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по Антоновскому мосту

Последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне показали на видео. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Журналист заметил, что сооружение продолжает стоять, несмотря «на десятки выпущеных по нему ракет». Он также сообщил, что последний обстрел произошел в ночь на понедельник, 8 августа.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту. Критических разрушений не произошло, несущие элементы транспортного перехода не пострадали. «Сделали какое-то количество дырок [в дорожном покрытии моста]», — оценил он степень урона.

Варвара Кошечкина
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