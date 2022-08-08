В Совфеде назвали условие для проведения референдума в Запорожье

Сенатор Джабаров заявил, что референдум в Запорожье пройдет после очистки региона от ВСУ

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти лишь при полной очистке региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это условие назвал член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит ТАСС.

Это условие Джабаров объяснил необходимостью услышать мнение всех жителей региона.

«Часть Запорожья пока под властью Киева. Необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме», — заявил член Совфеда журналисту агентства.

При этом Джабаров уточнил, что Россия не станет отталкивать жителей региона, если они решат войти в ее состав.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди допустила проведение референдумов не только в Запорожской и Херсонской областях Украины, но и в других ее регионах.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.