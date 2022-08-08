Решение не отправлять российского миллиардера в тюрьму за убийство объяснили

Адвокат Нефедовский объяснил приговор миллиардеру Редькину сотрудничеством со следствием

На решение суда по делу миллиардера и бывшего депутата законодательного собрания Камчатки Игоря Редькина, которого приговорили к девяти месяцам ограничения свободы за убийство человека, повлияло сразу несколько факторов, заявил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему мужчину не отправили в тюрьму.

8 августа Усть-Большерецкий районный суд признал российского рыбопромышленника Редькина виновным в убийстве по неосторожности и приговорил к девяти месяцам ограничения свободы. Во время охоты он выстрелил в мужчину, приняв его за медведя.

На столь мягкий приговор повлияло, во-первых, полное сотрудничество экс-депутата заксобрания Редькина со следственными органами в рамках произошедшего инцидента, плюс виновный добровольно выплатил супруге погибшего 30 миллионов рублей компенсации, а также уплатил компенсацию в государственный бюджет за нелегальную охоту Геннадий Нефедовский адвокат

По словам адвоката, за убийство по неосторожности по закону предусмотрена ответственность в виде лишения свободы или ограничения свободы на срок до двух лет. При этом, максимальное наказание дают в случае, если виновный отказывается сотрудничать со следствием и полностью отрицает свою вину при наличии всех доказательств, указывающих на совершение именно им преступления.

«Средний срок, который назначается судом по данной статье — год или полтора года лишения свободы. В случае добровольной компенсации причиненного ущерба может быть заменено на ограничение свободы», — уточнил Нефедовский.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. По его словам, он знал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители и таким образом попытался их защитить.

Позднее мужчина узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Миллиардер признал вину в убийстве по неосторожности, из-за чего дело рассматривали в особом порядке.

