Переживший нападение посол России в Польше получил награду от Путина

Президент Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского посла РФ в Польше Сергея Андреева, ранее пережившего нападение. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дипломат был награжден «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Ранее Андреев сообщил, что прокуратура Польши продлила блокировку счетов российского посольства в Варшаве до 2 сентября этого года. Он рассказал, что посольство России оспорило решение через МИД Польши, но ведомство отказалось взаимодействовать.

Инцидент с российским послом произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.