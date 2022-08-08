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Переживший нападение посол России в Польше получил награду от Путина

Президент Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского

Фото: Ирина Полина / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского посла РФ в Польше Сергея Андреева, ранее пережившего нападение. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что дипломат был награжден «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Ранее Андреев сообщил, что прокуратура Польши продлила блокировку счетов российского посольства в Варшаве до 2 сентября этого года. Он рассказал, что посольство России оспорило решение через МИД Польши, но ведомство отказалось взаимодействовать.

Инцидент с российским послом произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.

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Николай Чигасов
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