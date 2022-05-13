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Власти Польши продлили блокировку счетов российского посольства

Прокуратура Польши заморозила счета посольства России в Варшаве до 2 сентября

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Прокуратура Польши продлила блокировку счетов российского посольства в Варшаве на срок до 2 сентября этого года. Об этом сообщил посол Сергей Андреев, передает ТАСС

«Решением прокурора счета заморожены до 2 сентября. А что там будет 2 сентября и после 2 сентября, естественно, никакой ясности», — отметил посол. По его словам, посольство России оспорило решение прокурора через МИД Польши, ссылаясь на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, однако внешнеполитическое ведомство отказалось взаимодействовать.

В начале марта власти Польши заблокировали счета российского посольства в Варшаве. «Прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма. Причем никаких обоснований или разъяснений, откуда у них возникла такая дикая мысль, естественно, не дается», — резюмировал Сергеев.

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Дмитрий Сотак
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