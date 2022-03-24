Посол России в Польше назвал причину блокировки счетов российского посольства

Польша заблокировала счета посольства России под предлогом «финансирования терроризма»

Польша заблокировала счета российского посольства в Варшаве под предлогом «финансирования терроризма». Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем — об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма», — рассказал дипломат.

Андреев назвал абсурдными обвинения в адрес диппредставительства. Он указал, что шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.

Андреев заявил, что высылка российских дипломатов из Варшавы приведет к фактическому обнулению ее дипломатических отношений с Москвой.

