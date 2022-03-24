Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России в Польше назвал причину блокировки счетов российского посольства

Польша заблокировала счета посольства России под предлогом «финансирования терроризма»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша заблокировала счета российского посольства в Варшаве под предлогом «финансирования терроризма». Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем — об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь — счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма», — рассказал дипломат.

Андреев назвал абсурдными обвинения в адрес диппредставительства. Он указал, что шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.

Андреев заявил, что высылка российских дипломатов из Варшавы приведет к фактическому обнулению ее дипломатических отношений с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»
В работе Telegram произошел сбой
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.