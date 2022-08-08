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Разработан способный определять различные материалы робот

Science Advances: разработан способный определять различные материалы робот-палец

Фото: Possessed Photography / Unsplash

Команда специалистов из Пекинского института наноэнергетики и наносистем Китайской академии наук разработала робот-палец, способного определять различные материалы. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Устройство включает в себя четыре небольших датчика, созданных из полимеров с трибоэлектрическими свойствами, такое построение позволяет вырабатывать электричество при физическом воздействии. Во время контакта с датчиками в зависимости от типа поверхности происходит производство электрических импульсов, которые затем передаются на светодиодный монитор. Эксперименты показали, что точность определения достигает 90 процентов. Специалисты планируют использовать свою разработку для контроля качества на производстве.

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Елена Апазиди
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