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Японского робота обшили идентичной человеческой искусственной кожей

Matter: в Токийском университете разработали имитирующую человеческую искусственную кожу

Изображение: University of Tokyo

Японские специалисты из Токийского университета обшили робота искусственной кожей, идентичной человеческой. Результаты работы описаны в журнале Matter.

Существующие виды искусственной кожи из силикона уже не удовлетворяют полностью потребности в современных разработках роботов, поскольку они не могут полноценно имитировать рельеф человеческой кожи, например мелкие морщины и складки. Новая технология производства искусственного покрытия позволяет практически полностью решить все поставленные задачи. Для равномерного покрытия робота клетками кожи ученые опустили палец андроида в раствор коллагена и дермальных фибробластов человека (основные составляющие кожи людей).

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В итоге удалось добиться ровного и бесшовного покрытия, которое при этом обладает достаточной прочностью и эластичностью для движений конечностями робота. Также разработанная кожа показала способность к самовосстановлению: для этого необходимо наложить на нее коллагеновую повязку. Несмотря на все преимущества, созданное покрытие имеет свои нюансы: пока что оно менее прочное, чем настоящая кожа человека, и требует регулярного очищения и подпитки необходимыми веществами.

В будущем инженеры планируют решить эти минусы и вставит в кожу более сложные элементы, позволяющие добиться большей правдоподобности: например, сенсорные нейроны, волосяные фолликулы, а также ногти и потовые железы.

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Елена Апазиди
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