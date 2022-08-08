ЕК одобрила проект Румынии по производству водорода

Еврокомиссия одобрила проект Румынии на €149 млн по производству водородного топлива

В Европейской комиссии (ЕК) одобрили проект Румынии по государственной поддержке производства водородного топлива. Это должно послужить уменьшению зависимости Евросоюза от российских энергоносителей. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

«Европейская комиссия одобрила в соответствии с правилами ЕС по государственной помощи румынскую схему в размере 149 миллионов евро <…> для поддержки производства возобновляемого водорода», — следует из сообщения.

Схема была предоставлена через Фонд восстановления и устойчивости (RRF). Комиссия установила, что она имеет «стимулирующий эффект», так как бенефициары не будут инвестировать в возобновляемый водород в том же объеме без господдержки. Помощь будет выделена на строительство нового оборудования по выработке возобновляемого водорода. Максимальная сумма, которая может быть выделена ​​на один проект — 50 миллионов евро.

«Эта схема также будет способствовать достижению целей плана REPowerEU по снижению зависимости от российских ископаемых видов топлива и ускорению перехода к "зеленой" энергетике», — сообщает Еврокомиссия.

25 мая сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает вопрос о строительстве газопровода между испанской Барселоной и итальянским Ливорно через Средиземное море протяженностью 700 километров. Проект вписывается в «зеленый» план Европы по отказу от ископаемого топлива.