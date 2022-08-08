Прибыль российской сельскохозяйственной компании рухнула на 99 процентов

Прибыль «Русагро» рухнула на 99 процентов в первой половине года из-за курсовых разниц

Чистая прибыль российской сельскохозяйственной компании «Русагро» в первой половине года составила 166 миллионов против прибыли 16,7 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. О рухнувшей на 99 процентов прибыли говорится в ее финансовом отчете.

Выручка «Русагро» увеличилась на 21 процент — до 65,72 миллиарда рублей (против 54,4 миллиарда). Чистый долг компании составил 98,97 миллиарда рублей, а чистый убыток — 1,78 миллиарда. «Чистая выручка выросла на 21 процент благодаря росту объемов продаж в сахарном и мясном бизнес-направлениях», — сказали в компании. Снижение прибыли там объяснили убытками из-за курсовых разниц. «Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции.

Ранее сообщалось, что на российском пищевом рынке наметилась смена лидера. Первое место по объему выручки может потерять филиал американской PepsiCo. Среди претендентов на часть доли PepsiCo и на лидерство на российском рынке специалисты в июне выделяли два холдинга: «Эфко» и «Русагро».

Основной владелец «Русагро», экс-сенатор Вадим Мошкович в марте оказался в санкционном списке ЕС в связи со специально военной операцией России на Украине. Позднее Мошкович вышел из совета директоров группы.