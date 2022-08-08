Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал популярный российский портал

Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому порталу Sakh.com за фейки о российской армии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сахалинскому порталу Sakh.com за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации за неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ», — говорится в заявлении регулятора.

Речь идет о материалах Sakh.com, дискредитирующих действия Вооруженных Сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию.

Информационное агентство Sakh.com является крупнейшим СМИ Сахалинской области. На портале представлены новости, аналитика, интервью и спецпроекты, видео- и фотоконтент.

О том, что портал появился в реестре заблокированных в России ресурсов, стало известно 7 августа. Отмечалось, что доступ к сайту был ограничен «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал сайты двух популярных сервисов. Речь идет о сервисах Patreon, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату, и Grammarly, помогающем в написании текстов на английском языке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Запорожская область объявила о проведении референдума о воссоединении с Россией
Чехия нашла способ отказать цыганам из Украины в возможности остаться в стране
Россиянам раскрыли способ сэкономить на зимнем отдыхе в Сочи
Прибыль российской сельскохозяйственной компании рухнула на 99 процентов
Инфекционист оценил опасность нового вируса из Китая
ORSIS начал выпуск высокоточной винтовки T-5000 в новом калибре
Умер австралийский актер Пол Инхорн
Поединок рабочих на строящейся высотке в Москве попал на видео
Двое россиян поймали девушку и надругались над ней в автомобиле
Финляндия захотела ограничить россиянам транзитный туризм в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.