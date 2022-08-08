Роскомнадзор заблокировал популярный российский портал

Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому порталу Sakh.com за фейки о российской армии

Роскомнадзор ограничил доступ к популярному сахалинскому порталу Sakh.com за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации за неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ», — говорится в заявлении регулятора.

Речь идет о материалах Sakh.com, дискредитирующих действия Вооруженных Сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию.

Информационное агентство Sakh.com является крупнейшим СМИ Сахалинской области. На портале представлены новости, аналитика, интервью и спецпроекты, видео- и фотоконтент.

О том, что портал появился в реестре заблокированных в России ресурсов, стало известно 7 августа. Отмечалось, что доступ к сайту был ограничен «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал сайты двух популярных сервисов. Речь идет о сервисах Patreon, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату, и Grammarly, помогающем в написании текстов на английском языке.