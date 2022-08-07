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Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным сервисам

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам Patreon и Grammarly

Фото: Unsplash

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам двух популярных сервисов. Речь идет о сервисах Patreon, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату, и Grammarly, помогающем в написании текстов на английском языке. Информация об этом появилась в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

На сайте сообщается, что доступ к сайту Patreon был ограничен по решению Генпрокуратуры от 4 апреля 2022 года, а доступ к Grammarly — по решению от 15 апреля 2022 года.

Из данных сервиса Роскомнадзора следует, что основанием для внесения ресурсов в реестр в блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в незаконных публичных мероприятиях или недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее стало известно о блокировке в России одного из самых крупных новостных порталов Сахалина — Sakh.com. Представители сайта заявили, что не знают, по какой причине доступ к ресурсу был ограничен. По их словам, они не получали предупреждения о блокировке от Роскомнадзора.

Patreon — сервис, на котором авторы творческих произведений распространяют свои работы по платной подписке. Grammarly — сервис, который с помощью искусственного интеллекта помогает писать тексты на английском языке, выдавая рекомендации касательно правильности, четкости, увлекательности и тона сообщения.

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Евгения Наумова
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