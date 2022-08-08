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После жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Коми возбудили дело

СКР возбудил дело после гибели трех человек при жесткой посадке самолета Cessna 177 в Коми

Кадр: телеграм-канал «112»

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки частного легкомоторного самолета Cessna в Республике Коми, из-за которой погибли три человека. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что днем 8 августа легкомоторный самолет Cessna упал при заходе на посадку в аэропорт Ухты. Борт не долетел до посадочной полосы 400 метров и рухнул в лесополосе. Из трех находившихся на борту людей никто не выжил. В региональном МЧС сообщили, что самолет занимался мониторингом пожарной обстановки.

Позже появилось видео, на котором видно, что самолет практически полностью уничтожен. Судя по сгоревшему корпусу, на борту был пожар. Место происшествия огорожено, а возле обломков работают сотрудники экстренных служб.

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Екатерина Власова
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