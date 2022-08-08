Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рассекречен умный дисплей от Apple

Bloomberg: Apple выпустит умный дисплей — гибрид iPad и HomePod

Фото: Shutterstock

Apple начала разработку нового устройства с экраном. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам специалиста агентства Марка Гурмана, американская компания запланировала выпуск умного дисплея. Девайс будет представлять собой гибрид умной колонки HomePod и планшета iPad. Пользователи смогут обращаться к голосовому помощнику Siri и получат ответы голосом и через экран.

Согласно рассекреченным данным Гурмана, американская компания начала разработку четырех устройств для дома, в том числе преемника смарт-колонки HomePod, производство которой было прекращено в 2021 году. Также Apple работает над двумя умными девайсами, одни из которых имеет дисплей и динамик, а второй объединяет в себе функционал телеприставки Apple TV, камеры и колонки HomePod.

По информации автора, Apple может выпустить один из этих двух продуктов в конце 2023-го или начале 2024 года. Вероятно, в компании определят будущее устройств после того, как протестируют девайсы.

Отмечается, что с помощью новых домашних гаджетов Apple намерена бороться с другими производителями на рынке бытовой электроники. Находящиеся в разработке девайсы Марк Гурман назвал конкурентами Google Nest Hub и Amazon Echo Show 15.

В феврале стало известно, что Apple может работать над созданием новой умной колонки с экраном. Информация об этом появилась в бета-версии iOS 14.5.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Польше высказались о требовании репараций от России
Бывшего ведущего «Би-би-си» осудили за преследование коллег
Дочь Фиделя Кастро заступилась за исполняющего роль ее отца Джеймса Франко
В Колумбии левые впервые пришли к власти
Отравившийся арбузом мужчина попал в реанимацию в Москве
Стилисты создали не требующий ухода оттенок блонда
Российский «Луч» запустят осенью
В Совфеде допустили проведение референдумов на других территориях Украины
Майк Тайсон раскритиковал сервис Hulu за кражу его биографии для сериала
Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколад «Алешка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.