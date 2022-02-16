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Siri случайно раскрыла новый гаджет Apple

Siri намекнула на скорый выход умной колонки с экраном от Apple

Фото: Shutterstock

Apple может работать над созданием новой умной колонки с экраном. Об этом сообщает издание What HiFi.

Журналисты медиа ссылаются на публикацию на Reddit, в которой пользователь умной колонки HomePod рассказал о необычной реакции голосового ассистента на запрос. Владелец устройства попросил Siri зачитать ему некую информацию из «Википедии», на что голосовой помощник ответил, что «ответ отображается на вашем HomePod».

Пользователь был удивлен, так как умная колонка не имеет собственного экрана. По его мнению, подобным сообщением Siri могла случайно раскрыть очередной гаджет Apple и намекнуть на его скорый выход.

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Некоторые посетители Reddit заметили, что получали от своих умных колонок Apple похожие сообщения. По словам авторов, предложения ассистента посмотреть на дисплей для получения информации могут появиться, если пользоваться бета-версией iOS 14.5 на iPhone и версией audioOS 15.3 на умной колонке.

Журналисты отметили, что ранее источники Bloomberg сообщали, что Apple может работать над умным аудиоустройством с экраном. Компания собирается конкурировать с колонками Amazon Echo Show и линейкой девайсов Google Nest Hub.

Актуальной аудиоколонкой от Apple на начало 2022 года является HomePod mini. В январе автор Bloomberg Марк Гурман рассказывал, что Apple планировала выпустить колонку HomePod с автономным питанием, однако отказалась от этой идеи.

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Андрей Ставицкий
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