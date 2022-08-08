Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

PhoneArena: отношения между США и Китаем поставили под угрозу поставки iPhone 14

Apple может столкнуться с проблемами при поставке новых смартфонов на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа отметили, что есть вероятность задержки новых смартфонов Apple и поступления iPhone 14 на рынок позже обычного. По словам авторов, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и обострение отношений между Вашингтоном и Пекином поставили под угрозу будущее продукции американской компании.

Авторы заметили, что один из ведущих поставщиков Apple — тайваньская компания TSMC — может столкнуться с проблемами при отправке компонентов для смартфонов. В сообщении говорится, что уже были задержаны партии деталей с завода TSMC на завод Pegatron, расположенный в китайском Сучжоу. По словам авторов, продукция тщательно проверяется на предмет наличия маркировки «Сделано на Тайване».

Специалисты сослались на сообщение авторитетного инсайдера Мин Чи Ко, который заявил, что Apple намерена уменьшить геополитическое влияние на поставки смартфонов. В компании собрались перевести производство продукции в другие регионы — одной из ключевых локаций называют Индию.

Журналисты отметили, что последнее, что нужно Apple в преддверии выхода новых iPhone, — задержка компонентов для их производства на таможне. Отправленный груз может быть выслан обратно, а поставщики рискуют получить штраф размером до 4000 юаней, или около 36 тысяч рублей. «Нехватка чипов и проблемы с цепочками поставок сейчас являются огромной головной болью для Apple, и в неподходящее время компания должна оставаться дипломатичной», — подытожили специалисты.

В конце мая Apple заявила нескольким поставщикам из Китая, что собирается увеличить производство техники за пределами региона из-за проблем. Американский IT-гигант может нарастить производство в других азиатских странах — Индии и Вьетнаме.