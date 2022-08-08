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Спорт

Тарпищев ответил назвавшему Медведева французским теннисистом депутату

Тарпищев заявил о бесполезности споров с раскритиковавшим теннисиста Медведева Терюшковым

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил назвавшему Даниила Медведева французским теннисистом депутату Госдумы Роману Терюшкову. Его слова приводит РИА Новости.

«Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее знаю, но не понимаю, куда он лезет? Он ведь не спортсмен, даже в спор с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет», — заявил Тарпищев. Он добавил, что Медведев тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой, а переехал во Францию из-за работы сестры.

7 августа Терюшков заявил, что Медведева правильнее было бы назвать французским теннисистом российского происхождения, так как тот живет во Франции. Также он посчитал, что теннис в России не может быть ведущим видом спорта.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.

Анастасия Борисова
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