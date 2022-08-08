Telegram пригрозили новым штрафом в России

Telegram грозит штраф до восьми миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мессенджеру Telegram грозит новый штраф в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №422 города Москвы.

«В суд поступил протокол по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")», — сообщили в суде.

Там добавили, что по закону максимальное наказание за это правонарушение составляет штраф в 8 миллионов рублей. Заседание суда по этому материалу назначено на 16 августа