Google в России выписали многомиллиардный штраф

Google в России оштрафовали на 21 миллиард рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф за повторный отказ удалить запрещенный и признанный недостоверным контент, сообщает ТАСС. Сумма штрафа составила 21,77 миллиарда рублей.

Как сообщил корреспондент агентства из зала суда, корпорации выписали многомиллиардный штраф за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Google признали виновной в нарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП («Повторное совершение административного правонарушения — нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»).

Решение суда пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В конце июня 2022 года Роскомнадзор составил в отношении американской компании протокол из-за повторного неудаления запрещенных материалов. Отмечалось, что штраф за такое правонарушение мог составить от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России. На тот момент, по данным регулятора, oogle не удалила более 7 тысяч противоправных материалов, опубликованных в принадлежащем ей видеохостинге YouTube.

Штраф, составивший 10 процентов от выручки компании и ее аффилированных структур в России, стал вторым оборотным штрафом для Google. Первый был выписан в конце декабря 2021 года. Тогда американскую компанию оштрафовали на 7,2 миллиарда рублей. Google признали виновной в систематическом неудалении запрещенной информации.